Экс-главу Катав-Ивановска заподозрили в присвоении премий

По версии следствия, Алексей Бисярин начислил себе 35 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего лавы Катав-Ивановского городского поселения Алексея Бисярина. Его подозревают в присвоении вверенного имущества. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы Бисярин незаконно издал распоряжение о начислении себе премий на сумму 35 тысяч рублей.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ», — рассказали в региональном СУ СКР.

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