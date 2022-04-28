Экс-главу Катав-Ивановска подозревают в незаконном начислении премий на 280 тысяч рублей

Деньги, по версии следствия, мэр присвоил

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Катав-Ивановского городского поселения Ивана Норко. Его подозревают в присвоении вверенного имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год Иван Норко издал незаконное распоряжение о начислении себе премий на сумму более 280 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области», — сообщили в региональном СУ СКР.

Решается вопрос об избрании бывшему главе меры пресечения.