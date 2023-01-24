Экс-главу Бердяуша осудили за взятку

Надежде Салионовой назначили условный срок

Саткинский городской суд вынес приговор бывшей главе Бердяушского городского поселения Надежде Салионовой. Ее признали виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 290 УК РФ, статья 285 УК РФ). Об этом сегодня, 24 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что Салионова через своего супруга получила 50 тысяч рублей, а затем еще 15 тысяч рублей от представителя ООО «РПК „Системы управления“» за победу в конкурсном производстве на заключение контракта по капитального ремонту котельной в поселке Бердяуш.

«Кроме того, не желая оплачивать наложенный на нее административный штраф в размере 10 тысяч рублей, дала указание о выплате подчиненным сотрудникам денежных премий из средств бюджета Бердяушского городского поселения. После чего сотрудники передали подсудимой полученные денежные средства», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил Салионовой наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также она должна выплатить штраф на сумму 1,3 миллиона рублей. Надежда Салионова лишена права занимать должности в государственных органах на срок 4 года. Также виновная обязана вернуть в доход государства сумму взятки.