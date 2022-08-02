Экс‑главе Снежинска вынесли приговор по обвинению в халатности при строительстве яхт‑клуба

Игоря Сапрыкина освободили от отбывания наказания

Сегодня, 2 августа, Снежинский городской суд вынес приговор бывшему мэру города. Он признан виновным в халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей.

На территории вырубили 249 кубометров сосны, березы и осины, древесину реализовали субарендатору земельного участка. При этом выдача разрешений на строительство и рубку является незаконной, так как кустарники и деревья относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.

«Суд признал Игоря Сапрыкина виновным и назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей. От отбывания наказания подсудимый освобожден в связи с истечением срока давности преступления», — рассказали в суде.

Как ранее сообщал наш сайт, депутаты Снежинска проголосовали за нового главу. Большинство голосов набрал заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников.

