Нагайбакский районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему главе Фершампенуазского сельского поселения Борису Сагитдинову, сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что Сагитдинов получал взятки за покровительство при получении муниципальных заказов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями за предоставление подложных сведений о выполнении осужденным обязательных работ.
«Сагитдинову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в колонии общего режима. Также виновный должен выплатить штраф 260 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.
Экс-гаву поселения задержали 2 июня, в его доме прошли обыски.