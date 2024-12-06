Экс-главе Фершампенуаза вынесли приговор по делу о взятках

Борис Сагитдинов получил реальное наказание

Нагайбакский районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему главе Фершампенуазского сельского поселения Борису Сагитдинову, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что Сагитдинов получал взятки за покровительство при получении муниципальных заказов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями за предоставление подложных сведений о выполнении осужденным обязательных работ.

«Сагитдинову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в колонии общего режима. Также виновный должен выплатить штраф 260 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

Экс-гаву поселения задержали 2 июня, в его доме прошли обыски.

