Экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву смягчили режим отбывания наказания

Виновный до сих пор находится в СИЗО

Сегодня, 10 июня, Калининский районный суд удовлетворил ходатайство бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева о смягчении ему режима наказания. Ранее экс-чиновник был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом Первому областному информагентству сообщили в суде.

«Евгению Тефтелеву заменили неотбытую часть наказания на колонию-поселение», — рассказали в суде.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.



С момента назначения наказания Тефтелев так и не был этапирован в колонию.