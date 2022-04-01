Экс-глава Снежинска пойдет под суд по обвинению в халатности при строительстве яхт-клуба

Первое заседание состоится в понедельник, 4 апреля

Снежинский городской суд рассмотрит дело о халатности при строительстве яхт-клуба. На скамье подсудимых — бывший глава города Игорь Сапрыкин. Информация о первом заседании размещена на сайте суда.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории «защитные леса», для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей.

На территории вырубили 249 кубометров сосны, березы и осины, древесину реализовали субарендатору земельного участка. При этом выдача разрешений на строительство и рубку являются незаконными, так как кустарники и деревья относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.



В отношении Игоря Сапрыкина возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«Первое заседание по делу состоится в понедельник, 4 апреля», — сообщили в Снежинском горсуде.

Как ранее сообщал наш сайт, депутаты Снежинска проголосовали за нового главу. Большинство голосов набрал заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников.