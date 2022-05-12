Экс-глава сельского поселения в Челябинской области пойдет под суд за служебный подлог

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил осужденного

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Обвиняемый — бывший глава Дробышевского сельского поселения Троицкого района Вячеслав Березняк. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, экс-глава изготовил фиктивные документы и устроил на работу местного жителя, приговоренного к исправительным работам.

«Также он изготовил фиктивный табель по учету рабочего времени при выполнении данной работы. Эти документы осужденный предоставил в службу судебных приставов для учета исправительных работ по исполнению приговора», — рассказали в региональном управлении СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Углицкого сельского поселения (Чесменский район). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при трудоустройстве осужденного.