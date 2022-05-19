Экс‑глава сельского поселения в Челябинской области пойдет под суд по делу о взятке

Надежда Салионова, по версии следствия, получила деньги за покровительство при реализации контракта

Саткинская городская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшей главы Бердяушского городского поселения Надежды Салионовой. Она пойдет под суд по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), присвоении (статья 160 УК РФ) и получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 19 мая, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, Салионова в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года получила от представителя коммерческой организации взятку в размере 65 тысяч рублей за содействие в победе на заключение контракта по капитальному ремонту оборудования котельной в Бердяуше. Сумма контракта — 14 млн рублей.

Также Надежду Салионову привлекли к административной ответственности за невыполнение мероприятий в области гражданской обороны. Женщине назначили штраф 10 тысяч рублей.

«Не желая оплачивать штраф из своих средств, обвиняемая попросила подчиненного издать распоряжения о премировании нескольких сотрудников администрации на общую сумму 10,5 тысячи рублей. Потом забрала у работников деньги и оплатила штраф», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В марте Надежда Салионова сложила полномочия главы. Дело рассмотрит Саткинский городской суд.