Экс-глава поселения в Челябинской области попал под статью за помощь осужденному

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Углицкого сельского поселения (Чесменский район). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), сообщает СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, в 2020 году подозреваемый фиктивно трудоустроил местного жителя, которому суд назначил наказание в виде обязательных работ. Фактически же осужденный их не исполнил.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского муниципального района Ивана Пашнина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении земельных участков.