Экс-глава Кропачево подозревается в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшего исполняющего обязанности главы Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, подозреваемая согласовала оплату и подписала приемную документацию по исполнению муниципального контракта на строительство объектов водоочистки, однако фактически работы завершены не были. Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила ущерб, причиненный муниципальному бюджету, в размере более 2 миллионов рублей.

В отношении экс-главы Светланы Мальковой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).