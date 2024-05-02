Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Фершампенуазского сельского поселения Бориса Сагитдинова. Он пойдет под суд по делу о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 290 УК РФ, 285 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в период с апреля по июнь Сагитдинов получил 50 тысяч рублей от предпринимателя за содействие в заключении контракта на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации. Всего бизнесмен обещал выплатить главе 220 тысяч рублей. Главу поселения задержали 2 июня, в его доме прошли обыски.

«Кроме того, в марте 2023 года обвиняемый незаконно освободил жителя Нагайбакского района от фактического исполнения обязательных работ, назначенных постановлением суда, путем выдачи документов о якобы отбытом наказании», — рассказали в областной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.