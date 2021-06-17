Экс-глава Челябинска просит суд изменить ему место отбывания наказания

Евгения Тефтелева приговорили к трем годам строгого режима

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятки, направил в суд ходатайство об изменении ему места отбывания наказания. Он просит сменить строгий режим на общий. Об этом сегодня, 17 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Калининского районного суда города.

По данным суда, экс-мэр просит оставить его в СИЗО и не отправлять в колонию строгого режима. Слушание назначено на 6 июля.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Центральный райсуд назначил наказание и подельнику бывшего мэра — экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову. Он приговорен к восьми годам строгого режима.