Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев выплатил судебный штраф по делу о взятке

Ранее Центральный районный суд Челябинска назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы

В Челябинске прекращено исполнительное производство в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева. Об этом сегодня, 5 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

«Исполнительное производство в отношении Евгения Тефтелева окончено, назначенный судом штраф он выплатил и, соответственно, к нему перестали применять меры принудительного взыскания. Но снятие ареста с имущества — это юрисдикция суда, подтверждение этому действию надо запрашивать там», — рассказали в УФССП.

В Центральном районном суде Челябинска Первому областному информагентству снятие ареста обещали прокомментировать позднее.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству Тефтелева об изменении места отбывания наказания с колонии строгого режима на общий.



Центральный райсуд назначил наказание и подельнику бывшего мэра — экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову. Он приговорен к восьми годам строгого режима.