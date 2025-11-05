Экс-гендиректора ПОВВ в Челябинске обвиняют в превышении полномочий почти на 117 млн рублей

Также у следствия есть вопросы к бывшему главному инженеру муниципального предприятия

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении бывших генерального директора и главного инженера МУП «ПОВВ» за злоупотребление полномочиями, факт противоправной деятельности в стратегическом секторе экономики города выявлен и пресечен сотрудниками УФСБ по региону.

«Установлено, что в июле 2024 года гендиректор ПОВВ, собственником и учредителем которого является администрация Челябинска, по предварительному сговору с главным инженером МУП злоупотребил должностными полномочиями при заключении двух муниципальных контрактов с ООО „Проекты и Решения“ на устранение аварий на объектах уличной сети по завышенной стоимости», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, преступления совершены в период с 1 по 25 июля 2024 года. Речь идет о работах по устранению аварий в Ленинском и Калининском районах Челябинска. Стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 миллиона рублей.

«Преступными действиями фигурантов причинен значительный материальный ущерб предприятию и администрации города Челябинска, который повлек необоснованные расходы в указанной сумме, а следовательно, уменьшение прибыли предприятия и занижение суммы, подлежащей перечислению в городской бюджет», — пояснили в СУ СКР по региону.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ.

Проводятся следственные оперативные действия по месту жительства и работы должностного лица, направленные на установление иных участников указанной противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.