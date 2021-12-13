Экс-директору похоронного бюро в Магнитогорске вынесли приговор за мошенничество с землей

Ольга Самосуева получила условный срок

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении бывшего директора городского комбината похоронно-ритуальных услуг Ольги Самосуевой. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что женщина незаконно оказала содействие коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере похоронных услуг, предоставив без оплаты за пользование земельные участки для реализации ритуальной продукции.

Незаконная деятельность виновной обернулась убытком для администрации Магнитогорска на сумму более 419 тысяч рублей.

В отношении Ольги Самосуевой были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сумма необоснованно выплаченной заработной платы взыскана судом в пользу администрации Магнитогорска. Ущерб, причиненный в результате незаконного использования земельных участков, возмещен коммерческой организацией.