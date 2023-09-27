Экс-директору челябинского горсада вынесли приговор по делу о взятках

Игорь Клеин получил условный срок

Сегодня, 27 сентября, Советский районный суд вынес приговор бывшему директору горсада имени Александра Пушкина Игорю Клеину, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

Он признан виновным в получении девяти взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285 УК РФ и 290 УК РФ).

Как выяснило следствие, с 2017-го по 2021 год Игорь Клеин получил от индивидуальных предпринимателей или их представителей 9 взяток.

Суд установил, что все эпизоды связаны с тем, что к руководителю МАУ обращались с просьбами поспособствовать получению разрешения на торговлю и установку нестационарных торговых объектов на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске. Напомним, комплекс Кировка обслуживается как раз МАУ «Горсад им. Пушкина».

«Игорю Клеину назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 5 миллионов рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Игорь Клеин был задержан при получении взятки 9 февраля 2022 года. На следующий день он написал заявление об увольнении из МАУ и с тех пор числится временно не работающим.