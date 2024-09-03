Экс-директору «Челябинскавтотранса» вынесли приговор по делу об обмане дольщиков

Людмила Ребреш получила условный срок

Сегодня, 3 сентября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш. Ее признали виновной в мошенничестве (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе суда.

«Виновной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом 650 тысяч рублей», — прокомментировали в суде.

Также полностью удовлетворены требования дольщиков. Суд установил, что виновная в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она не собиралась.