Экс-директора копейской телерадиокомпании заподозрили в присвоении денег

По данным следствия, Алина Быкова присвоила более 300 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Телерадиокомпания „Копейск ТРК“» Алины Быковой. Ее подозревают в присвоении вверенного имущества. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Информацию о возбуждении дела подтвердила и сама подозреваемая.

«Я нахожусь в шоке сейчас. Попала в мясорубку. Пока нет комментариев», — ответила корреспонденту Первого областного информагентства Алина Быкова.

По версии следствия, подозреваемая из корыстных побуждений подписала приказы о поощрении и выплате себе материальной помощи в сумме более 300 тысяч рублей.

«Также, взяв из кассы муниципального учреждения денежные средства в сумме более 40 тысяч рублей, присвоила эти деньги», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»).