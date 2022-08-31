В Челябинске экс‑директора госучреждения отправили в СИЗО по делу о взятке

Его обвиняют сразу по двум статьям

В Тракторозаводском районном суде Челябинска избрали меру пресечения бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурором поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый отправлен в СИЗО на 2 месяца, то есть до 29 октября 2022 года»,— уточнили в ведомстве.

По версии следствия, экс-директор «Челябоблинвестстроя» в 2018—2019 годах за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина, который сейчас находится в СИЗО, обеспечил подписание актов с ложными сведениями об объеме выполненных работ и приобретенных материалах при строительстве детского сада в Аше в рамках государственного контракта.

В результате подрядчику необоснованно перечислили свыше 19 миллионов рублей, которые были похищены.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления ФСБ России по Челябинской области.

Абаимова судят по делу о взятках и мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте.