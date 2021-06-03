Экс-директор МУПа в Чебаркуле погасил долг после ареста автомобиля судебными приставами

Материальный ущерб взыскивали в пользу бухгалтера того же учреждения

Бывший директор муниципального унитарного предприятия Чебаркуля заплатил материальный ущерб бухгалтеру после того, как его автомобиль арестовали и выставили на продажу судебные приставы. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе УФСПП по Челябинской области.

В июне 2020 года Чебаркульский городской суд признал бывшего руководителя МУПа виновным в хищении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

«В 2017 году бывший топ-менеджер присвоил имущество предприятия на сумму 150 тысяч рублей, подписал акт фактически невыполненных работ по ремонту оборудования, за что получил 75 тысяч рублей. Также директор выплачивал премии подчиненным, а затем забирал половину себе. А за покровительство одному из сотрудников получил взятку в размере 75 тысяч рублей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно», — уточнили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В рамках расследования уголовных дел потерпевшей признана главный бухгалтер предприятия. Суд постановил взыскать в ее пользу с бывшего директора более 180 тысяч рублей.

Судебные приставы списывали долг с пенсии осужденного. Кроме того, арестовали его автомобиль А 15 Vortex Corda 2011 года выпуска. Машина оставлена на ответственное хранение должнику с правом пользования. Судебные приставы вызвали оценщика, и он сделал снимки машины для выставления на продажу.

После этого мужчина оперативно оплатил остаток долга в размере более 90 тысяч рублей, а также сумму исполнительского сбора.