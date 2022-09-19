Экс-директор магнитогорского образовательного учреждения сфальсифицировал доказательства своей работы

На основании ложных сведений он получил 200 тысяч рублей

Бывшему директору образовательного учреждения в Магнитогорске грозит два года исправительных работ за фальсификацию доказательств своей деятельности. Фабрикацию документов выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В полиции Челябинской области не озвучили название образовательной организации.

Уволившись, мужчина на основании судебного приказа взыскал с образовательной организации порядка 200 тысяч рублей. Сумму он установил за не в полном объеме выплаченную зарплату, неполную сумму оплаты отпуска и начисление выплат при увольнении.

«Однако оперативники установили, что магнитогорец, являясь участником гражданского дела, используя свое служебное положение, предоставил сфальсифицированные им доказательства невыплаченных ему денежных средств», — пояснили в полиции.

За фальсификацию доказательств законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.