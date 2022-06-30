Экс-директор горсада Пушкина в Челябинске пойдет под суд по делу о взятке

Игоря Клеина также обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении бывшего директора горсада имени Пушкина, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Игорь Клеин в период с 2017 по 2021 год из корыстных побуждений давал разрешения на торговлю и установку нестационарных торговых объектов на пешеходной Кировке. За покровительство и незаконные действия бывший директор парка получил 200 тысяч рублей.

В отношении Игоря Клеина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

После задержания полицией он написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Первое заседание по делу состоится 12 июля.