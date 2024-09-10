Экс-депутату гордумы Челябинска предъявили обвинение в мошенничестве

Ранее Виталия Паутова обвинили в посредничестве при передаче взяток

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении бывшего депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова. Его обвиняют в мошенничестве, в том числе в крупном размере (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 10 сентября, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.

«Так, в 2016 году обвиняемый предложил представителям коммерческой структуры выступить в качестве посредника при передаче должностным лицам из городской администрации взятки в виде предоставления имущественных прав на нежилое помещение за оказание содействия в выдаче разрешения на строительство торгово-офисного комплекса. Эти намерения исполнять не собирался», — прокомментировали в ведомстве.

Таким же образом в 2021 году под предлогами оказания содействия в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Кременкуле Паутов похитил у организации 3,9 млн рублей.