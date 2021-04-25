Экс-депутата Госдумы Валерия Панова заочно приговорили к пяти годам колонии

Бывший член генерального совета «Единой России» признан виновным в пособничестве превышению должностных полномочий

Московский городской суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Валерия Панова к пяти годам тюремного заключения. Челябинский бизнесмен, бывший глава Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС» обвиняется в пособничестве превышению должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд заочно приговорил Валерия Панова к пяти годам колонии общего режима за пособничество превышению должностных полномочий (часть 5 статья 33 — пункт „в“ части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации)»,— говорится в сообщении Мосгорсуда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Дело рассматривалось с июля 2020 года в закрытом режиме.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», находящийся в международном розыске Валерий Панов является одним из фигурантов уголовного дела об организации преступного сообщества ГУЭБиПК МВД. По данным следствия, оперативники сообщества принуждали бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению сделки с дружественной полицейской организацией «СПб Медика». В итоге его фирма заключила договор с концерном Accuray и стала его эксклюзивным дистрибутором в России по продаже аппаратов для проведения операций Kiberknife и комплексов лучевой терапии Tomotherapy. А в качестве предоплаты Райзвих перевел на счета концерна 300 тысяч долларов. Однако оперативники запугали бизнесмена, часто бывающего в России, привлечением его к уголовной ответственности, и он передал права на торговлю медицинским оборудованием гендиректору ООО «СПб Медика» и якобы потерял деньги.

Кроме того, в 2012 году Валерий Панов подозревался в заказе убийства бывшего вице-мэра Троицка Челябинской области Федора Сахарова. В 2013 году уголовное преследование было прекращено за неимением доказательств, однако в ноябре 2015 года Панов вновь стал обвиняемым.