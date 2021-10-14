Экс-депутату Чесменского района изменили приговор за половую связь с несовершеннолетними

Одно из преступлений было переквалифицировано на менее тяжкое

Сегодня, 14 октября, Челябинский областной суд в апелляции изменил приговор в отношении экс-депутата Гургена Мурадяна. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговором первой инстанции ему было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Судом установлено, что экс-депутат с 2017 по 2018 год совершил преступления против половой неприкосновенности девочек 13–15 лет. В отношении Мурадяна были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений, переквалифицировал его на менее тяжкое, снизив наказание до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, ранее Гурген Мурадян был признан виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).



В 2018 году Мурадян предоставил недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства региона о приобретении минеральных удобрений на сумму около 14 млн рублей и незаконно получил в качестве субсидии свыше 1,4 млн рублей в рамках программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Во время обыска в офисе подсудимого обнаружили патроны в количестве 64 штук. Боеприпасы изъяли правоохранители.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.