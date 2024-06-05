Экс-чиновник в Магнитогорске саботировал нацпроект

Ущерб от превышения полномочий оценивается в 70 миллионов рублей

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора муниципального казенного учреждения, подозреваемого в превышении должностных полномочий на 70 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, следствием установлено, что в марте 2020 года директор подписал с частной фирмой муниципальный контракт на проектирование работ по многоуровневой дорожной развязке в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик выполнил работу некачественно, грубо нарушив техзадание, однако получил оплату работ в полном объеме.

«Деньги были выделены из бюджета Челябинской области. Действия подозреваемого причинили ущерб в размере более 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), расследуется Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Челябинской области.

С фигурантом уголовного дела проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Также проводятся следственные действия по месту жительства и работы подозреваемого.