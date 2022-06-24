Экс-чиновник пойдет под суд за махинации с жильем для сирот в Кунашакском районе

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области

Прокурор Кунашакского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Алексея Платонова. Он пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, Платонов в 2014 году без проведения экспертизы и конкурсных процедур приобрел у предпринимателя за счет бюджетных средств в сумме более 7 миллионов рублей 8 помещений в селе Кунашак для дальнейшей передачи гражданам из числа детей-сирот. Выяснилось, что помещения не соответствуют санитарным нормам — отсутствует вентиляция, неверно проложены инженерные сети и канализация.

«Прокурором в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суд направлены исковые заявления о возложении на администрацию Кунашакского муниципального района обязанности представить им новые жилые помещения взамен непригодных», — рассказали в надзорном ведомстве.

Дело рассмотрит Кунашакский районный суд.