Экс-чиновник из Магнитогорска заключил фиктивный контракт на 8 млн рублей

Он переплатил за перевозку несуществующими автобусами

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления транспорта и коммунального хозяйства городской администрации. Его подозревают в превышении должностных полномочий и ущербе бюджету в 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, с апреля по август 2025 года подозреваемый решил создать себе имидж успешного руководителя. Зная, что у индивидуального предпринимателя нет автобусов большого класса, он все равно заключил с ним муниципальный контракт на перевозку пассажиров именно такими автобусами. В итоге из бюджета перечислили более 8,1 миллиона рублей.

Если бы контракт заключили на те автобусы, которые у предпринимателя реально были, — среднего класса, стоимость была бы в два раза меньше.

Всего муниципалитет получил ущерб в размере 4 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, они же осуществляют оперативное сопровождение.

Сейчас следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

