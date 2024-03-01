Экс-бухгалтеров аэропорта Магнитогорска осудили за хищение 11 млн рублей

Виновные оформляли фиктивное трудоустройство

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан вынес приговор двум бывшим бухгалтерам магнитогорского аэропорта. Их признали виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в течение четырех лет главный бухгалтер и ее подчиненная вносили в базу данных людей, в том числе родственников, и получали за них заработную плату. Всего фиктивно было трудоустроено 12 человек, за которых виновные получили 11 миллионов рублей и потратили деньги на личные нужды.

«Подсудимым назначено наказание на срок 4 года 6 месяцев и 4 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— рассказали в транспортной прокуратуре.

Виновные должны выплатить в размере 550 тысяч рублей.