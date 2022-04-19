Экологи назвали причины появления масляной пленки на челябинском озере Калды

С озера уже откачали восемь цистерн масляной жидкости

В конце прошлой недели жители села Сары Кунашакского района жаловались на появление пленки с масляными пятнами на озере Калды, а также сильного запаха керосина. Причиной загрязнения стало ДТП, произошедшее зимой во время вырубки льда. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.



По словам главы Саринского поселения Кунашакского района Ильсёяр Шагеевой, с озера уже откачали восемь цистерн жидкости, ситуация находится под контролем. Сейчас планируется очистка береговой зоны.



Напомним, ранее в Минэкологии подтвердили загрязнение почвы опасными отходами в Муслюмово. Жители жаловались на отходы промпредприятия.

