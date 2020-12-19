Едва не замерз: в Саткинском районе автомобилист съехал в кювет и влетел в дерево

Некоторое время молодой человек находился в автомобиле в состоянии шока, пока его не разбудил местный житель

В Саткинском районе Челябинской области автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет. Молодой человек буквально «родился в рубашке»: машина въехала в деревья и сильно пострадала, а автомобилист остался цел. Но даже несмотря на отсутствие травм южноуралец мог погибнуть.

Авария произошла 16 декабря на автодороге Чулковка — Сулея. Машину с логотипом местной пекарни обнаружил проезжавший мимо южноуралец. Он вышел из своего автомобиля и направился к месту ЧП. Внутри покореженного авто мужчина увидел молодого человека и начал как можно скорее приводить его в чувства, опасаясь, что водитель уже замерз. Парень оказался жив и даже не получил ни единой царапины.

«Ехал из Чулковки в Сулею, обошелся без травм вообще»,— рассказал корреспонденту «Первого областного» информагентства пострадавший.

Своему спасителю саткинец рассказал, что ехал по трассе доставлять продукцию в пекарню и вдруг съехал в кювет. Очевидец посоветовал ему забрать все документы и ключи, оставить машину и пообещал довести его до центра.

Дозвониться до пекарни и выяснить подробности инцидента корреспонденту «Первого областного» не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что эта авария у них не зарегистрирована, а значит, пострадавших нет.