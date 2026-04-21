Дым и гарь от лесного пожара дошли до пригорода Челябинска

С начала сезона леса региона горели уже 24 раза

Жители микрорайона Княжьего, расположенного на северо-западе Челябинска, вечером 20 апреля пожаловались на сильный запах гари и дымовую завесу. Как сообщил читатель ИА «Первое областное», причиной стал лесной пожар в заказнике в районе деревни Большие Харлуши Сосновского округа, который начался еще в субботу.

«В субботу проезжали в районе деревни Костыли, там виднелся пожар в лесной части. В понедельник дым и запах гари достигли уже более высокой точки микрорайона. В Княжьем дым стоял как завеса, запах очень сильный», — рассказал очевидец.

Утром во вторник, 21 апреля, дыма уже не видно, но запах гари все еще ощущается. Главное беспокойство жителей — потушили ли пожар и кто следит за состоянием заказника.

В Главном управлении лесами Челябинской области пояснили, что возгорание действительно возникло в субботу. Изначально это был ландшафтный пожар, который затем перешел в лесной. На тушении работали специалисты Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области и Кременкульское ППУ.

«В субботу его и потушили. Площадь лесного фонда, пройденная огнем, составила 2 гектара. В воскресенье территорию проверили, на данный момент возгораний там нет. Это был низовой пожар — огонь шел по траве, деревья не горели. Все обнаружили и потушили оперативно», — сообщили в ведомстве.

Почему же запах гари держался так долго и дошел до микрорайона? Специалисты объяснили это тем, что запах от тлеющей подстилки и сгоревшей травы сохраняется несколько дней, особенно при ветре в сторону города. Ветер как раз дул в направлении Челябинска.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 24 лесных пожара на площади 162,91 гектара. За прошедшие сутки потушили 6 пожаров на площади 26,46 гектара. Причина всех возгораний — человеческий фактор. Все пожары удалось ликвидировать в первые сутки.

При обнаружении лесного пожара жителей просят звонить по телефону 8-800-100-94-00 или 112.