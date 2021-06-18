Двум жителям Челябинска суд вынес приговор за попытку сбыта почти 9 кг наркотиков

Виновным назначено по 9 лет лишения свободы каждому

Сосновский районный суд вынес приговор двум 36-летним жителям Челябинска, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили сегодня, 18 июня, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что на территории Сосновского района Челябинской области, а также Свердловской области, соучастники разместили тайники-закладки с запрещенными веществами. Мужчины планировали сбыть более 5,2 кг мефедрона, свыше 1,1 кг гашиша и около 2,5 кг синтетических наркотиков.

«Однако преступления не были доведены до конца, поскольку соучастники были задержаны сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу.