Двум южноуральцам грозит до 6 лет тюрьмы за продажу контрафактных сигарет

Полиция изъяла со складов и торговых точек товар на сумму более миллиона рублей

В Челябинске полиция задержала двух жителей города, которые хранили, перевозили и продавали немаркированные пачки сигарет. Оперативники ГУ МВД изъяли у обвиняемых 12 тысяч пачек контрафактного табака на сумму больше миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Женщина 63 лет и мужчина 43 лет до апреля 2021 года продавали нелегальную продукцию под видом сигарет известных брендов, после масштабной проверки на обвиняемых завели уголовное дело. Сейчас материалы дела отправили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Двум южноуральцам за хранение и сбыт немаркированных сигарет может грозить до шести лет лишения свободы.