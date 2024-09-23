Двум школьникам из Челябинска выплатят по 50 тысяч рублей за укус бездомных собак

После встречи в дворнягами мальчикам пришлось ставить уколы от бешенства

Девятилетний ребенок и 14-летний подросток должны получить по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за нападение бездомных собак. Деньги обязана выплатить администрация города. Такое решение принял суд Советского района Челябинска.

Одного мальчика бездомный пес укусил за ногу, когда школьник катался на велосипеде. На второго ребенка собака напала, когда тот с бабушкой шел из поликлиники. В обоих случаях близкие мальчиков отвезли пострадавших в травмпункт и зафиксировали укусы. Детям поставили прививки от бешенства.

Родители школьников обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иски в суд о компенсации морального вреда. Одна семья надеялась получить 150 тысяч рублей, а другая — 100 тысяч.

«В обоих случаях суд признал надлежащим ответчиком администрацию Челябинска и взыскал компенсацию по 50 тысяч рублей каждому пострадавшему», — рассказали в пресс-службе суда.

Решение районного суда еще не вступило в законную силу, так как юристы мэрии обжаловали его в суде вышестоящей инстанции.