В поселке Маяк Брединского района двухлетний ребенок скончался, получив 90% ожогов тела при пожаре, сообщает газета «Сельские новости».
ЧП произошло 3 августа в частном доме, расположенном в Интернатовском переулке. О возгорании пожарным сообщили местные жители. Прибыв на место, сотрудники 57-й пожарно-спасательной части обнаружили горение мебели и вещей на площади около четырех квадратных метров. Силами спасателей и местных жителей возгорание было ликвидировано.
В результате пострадал двухлетний малыш, он получил 90% ожогов тела. Его госпитализировали в Брединскую районную больницу. Несмотря на попытки врачей, спасти ребенка не удалось: спустя несколько часов он скончался.
Причины трагедии выясняются.