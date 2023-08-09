Двухлетний ребенок погиб, получив 90% ожогов тела при пожаре в Челябинской области

Малыш скончался в больнице

В поселке Маяк Брединского района двухлетний ребенок скончался, получив 90% ожогов тела при пожаре, сообщает газета «Сельские новости».

ЧП произошло 3 августа в частном доме, расположенном в Интернатовском переулке. О возгорании пожарным сообщили местные жители. Прибыв на место, сотрудники 57-й пожарно-спасательной части обнаружили горение мебели и вещей на площади около четырех квадратных метров. Силами спасателей и местных жителей возгорание было ликвидировано.

В результате пострадал двухлетний малыш, он получил 90% ожогов тела. Его госпитализировали в Брединскую районную больницу. Несмотря на попытки врачей, спасти ребенка не удалось: спустя несколько часов он скончался.

Причины трагедии выясняются.