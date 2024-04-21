Двухлетний пассажир «ВАЗа» погиб в ДТП в Челябинской области

Водитель и два пассажира госпитализированы

Сегодня, 21 апреля, днем в Верхнеуральском районе Челябинской области 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» устроил ДТП, в котором погиб двухлетний малыш. Самого водителя и еще двух пассажиров отечественного авто госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:50 на 2 километре автодороги поселок Нововоронинский — примыкание к автодороге Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. Водитель «ВАЗа», стаж вождения которого полгода, на изгибе дороги выехал за пределы проезжей части в кювет и наехал на земляной вал.

В результате ДТП погиб двухлетний мальчик, который находился на руках у матери на заднем сиденье. Сама женщина, водитель, а также 15-летний пассажир получили различные травмы, их госпитализировали. По предварительным данным, все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. Также на место ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего выехал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верхнеуральскому району»,— сообщили в ведомстве.

Инспекторы напомнили о том, что дети до семи лет должны находиться в специальных удерживающих устройствах и быть пристегнуты ремнями безопасности. Использовать ремни должны и другие пассажиры, и сам водитель.