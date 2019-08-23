Двухлетний малыш, выпавший на днях из окна, погиб в Челябинской области

Об этом сообщили в больнице.

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Двухлетний малыш, который выпал на этой неделе из окна, скончался в первой городской больнице Коркино. Информацию подтвердили в медучреждении.

В понедельник, 19 августа, малыш встал на табуретку и облокотился на москитную сетку, но та не выдержала, и ребенок упал с пятого этажа. В этот момент бабушка малыша была в квартире. После падения ребенок находился в коме, но сегодня скончался.

Такой случай далеко не единственный. Так, с мая по июль в СК региона зарегистрировано восемь подобных инцидентов по всей Челябинской области. Специалисты считают, что одной из важных причин таких ситуаций является нахождение ребенка без внимания взрослых.