Двухэтажный жилой дом, гараж и баня загорелись в Южноуральске

Причиной ЧП стала попавшая в постройку молния

В Южноуральске Челябинской области загорелся частный двухэтажный жилой дом. Пламя быстро перекинулось на гараж и баню. В тушении принимали участие 20 человек, сообщили утром 5 июля в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме № 94 по улице Разина. Хозяева сразу же эвакуировались и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели обнаружили горение дома с прилегающим к нему гаражом на площади 150 квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на кровлю дома и баню.

«Благодаря слаженной работе пожарных возгорание удалось ликвидировать и обойтись без жертв. На месте происшествия работали все службы жизнеобеспечения, от МЧС России — 6 единиц техники 2-го звена газодымозащитной службы и 20 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала молния, попавшая в дом. Все обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники отделения дознания.

Недавно пожар тушили в одной из квартир пятиэтажного дома в Кыштыме. Несмотря на оперативность спасателей, помещение значительно пострадало.