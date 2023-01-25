Двухэтажный дом с баней загорелись в Златоусте

Огонь значительно повредил строения

Накануне вечером в Златоусте Челябинской области загорелась баня. Пламя перекинулось на жилой дом. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар произошел в доме, расположенном по улице Первой Гурьевской. Сначала загорелась баня, вплотную пристроенная к дому, затем огонь распространился на кровлю жилого помещения и второй этаж.

«Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Для тушения было организовано несколько боевых участков. На ликвидации работали 16 человек и четыре единицы техники»,— уточнили в ведомстве.

Жильцы дома не пострадали. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.