Двух жительниц Челябинской области осудят за распространение 1,7 кг наркотиков

Женщинам предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ

В Кыштыме Челябинской области будут судить двух местных жительниц, которые принимали участие в распространении наркотиков. У женщин изъяли более 1,7 килограммов мефедрона, расфасованного в 1300 закладок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи установили, что 35-летняя и 36-летняя женщины по указанию организатора забирали наркотики из оптовых тайников, расфасовывали его, а затем размещали в тайники для потребителей, отправляя координаты своему начальнику.

«Женщинам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе в незаконном сбыте наркотических средств и в покушении на их незаконный сбыт, совершенные организованной группой с использованием сети Интернет в значительном и крупном размерах, а также в отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления»,— рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. На время расследования женщинам избирали меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.