Двух жителей Челябинской области осудили за сбыт наркотиков

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима

Еманжелинский городской суд приговорил двух местных жителей к 8 и 11 годам лишения свободы за покушение на сбыт и сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В суде установили, что молодые люди 24 и 27 лет, употребляющие наркотики, согласились на предложение незнакомца размещать в тайниках закладки с запрещенными веществами для получения заработка. В июле этого года они разместили 25 закладок на территории Еманжелинска и Еткульского района. А в августе их задержали полицейские.

Всего у осужденных изъяли более 200 граммов запрещенных веществ.