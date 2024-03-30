Двух жителей Челябинска осудили за кражу девяти иномарок

Обоих мужчин отправили в колонию

Советский районный суд Челябинска вынес приговоры 35-летнему и 22-летнему местным жителям, которые похищали автомобили с помощью поддельных свидетельств о регистрации и продавали их на запчасти. Каждый из них проведет в колонии общего режима более пяти лет, сообщили в пресс-службе суда.

Осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с мая 2021 года по февраль 2022 года заказывали поддельные свидетельства о регистрации на иномарки, которые давно не эксплуатировались, и с помощью эвакуатора вывозили их, а затем продавали на запчасти.

Всего осужденные похитили девять автомобилей марок «Ауди», «Форд Фокус», «Ниссан», «Мерседес Бенц», «БМВ» и других.

35-летнего челябинца признали виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных разными частями статьи 158 УК РФ («Кража») и статьи 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»). При вынесении приговора суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной, состояние здоровья, а также наличие ребенка. В результате мужчина проведет в колонии общего режима шесть лет.

22-летнего парня признали виновным в совершении восьми преступлений по статье «Кража». С учетом активного способствования раскрытию преступлений, частного возмещения ущерба и изобличения соучастника ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5,6 лет с отбыванием с исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших частично удовлетворены.