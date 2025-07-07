Двух заблудившихся грибников вывели к людям в Челябинской области

Одного нашли по сигналу мобильника, а второго — после трех часов поисков

Два грибника заблудились в прошедшие выходные в лесу у деревни Аязгулова под Аргаяшом. Выйти к людям обоим в итоге помогли спасатели, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Мужчины отправились по грибы вместе, но в какой-то момент потеряли друг друга из виду и заблудились. У одного из них, 47-летнего, с собой был сотовый телефон. Он сумел связаться со службой спасения и был найден по сигналу мобильника в полукилометре от железнодорожной станции. Его 70-летнего напарника по тихой охоте искали несколько часов. Пенсионера нашли в трехстах метрах от станции.

«Медицинская помощь ни тому ни другому не понадобилась», — отмечают спасатели.

Если вы отправляетесь в лес, обязательно расскажите родным, куда именно вы направились, с собой возьмите сотовый телефон, запас воды и еды, а также фонарик и компас. Все это пригодится, если вы потеряетесь, напоминают спасатели.