Двух южноуральцев будут судить за организацию деятельности секты

Обвиняемые пропагандировали участие в экстремистской организации

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Челябинской области. Они обвиняются в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемые в период 2018—2020 годов на территории Челябинска и Снежинска активно участвовали в организации противоправной деятельности запрещенной судом религиозной организации. Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована. Тем временем обвиняемые проповедовали и беседовали с южноуральцами, вовлекая их в религиозное учение.

«Собрания проводились в форме коллективных религиозных богослужений, состоящих из последовательно совершаемых исполнений песен из специального сборника религиозного учения, изучения и обсуждения статьей и религиозной литературы, содержащей высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.