Двух вагоновожатых из Златоуста отправили в колонию за гибель человека в ДТП

Оба водителя вину признали, дело рассмотрено в особом порядке

Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя трамвая и водителя маневрового движения МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, смертельный инцидент произошел в июле 2024 года: один из новых трамваев вышел из строя в связи с поломкой пантографа. В ожидании помощи вагоновожатая отключила аккумулятор, который отвечает в том числе за работу тормозов. Когда прибыл трамвай-буксировщик, водители в нарушение должностных инструкций начали буксировку неисправного трамвая с отключенным аккумулятором и тормозами.

По ходу движения у неисправного вагона, находившегося спереди буксирующего трамвая, произошел разрыв сцепки, трамвай продолжил неконтролируемое движение и совершил наезд на вагон, стоявший на остановке «Парк Крылатко». Тот в результате столкновения продвинулся вперед и совершил наезд женщину, переходившую рельсы на разрешающий сигнал светофора. Пешеход погиб.

Водители признаны судом виновными по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимые вину признали, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину и женщину к 1 году колонии-поселения каждого, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.