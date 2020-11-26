Двух торговцев наркотиками осудили в Сосновском районе

Мужчины получили 16 и 17 лет колонии особого режима.

Сосновский районный суд вынес приговор в отношении 53-летнего местного жителя и 41-летнего иностранца. Мужчин признали виновными в продаже наркотиков и незаконном пресечении границы. Оба подсудимых, как сообщили в областной прокуратуре, являлись членами организованной группировки и продавали запрещённый вещества через интернет.



«Незаконная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 7,5 килограмм героина»,— рассказали «Первому областному» представители прокуратуры региона.

В итоге мужчины были признаны виновными по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30, пунктам «а, г» частей 4 и 5 статьи 228.1 («Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном и особо крупном размерах»). Также иностранный гражданин признан виновным по части 2 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ») Уголовного кодекса. Виновные были приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии особого режима, со штрафом 700 000 рублей каждому.