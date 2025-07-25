Двух школьников-зацеперов сняли с электрички в Чурилово

Мальчики насмотрелись видео в соцсетях и решили снять свой ролик

Двух юных зацеперов сняли с вагонной сцепки электрички в Чурилово, сообщает пресс-центр Южно-Уральского МВД на транспорте.

Оказалось, что опасную поездку на электропоезде ребята, одному из них 10, второму 12 лет, решили повторить после просмотра видеороликов о «зацепинге».

«Мальчики намеренно добрались до остановочной платформы 2109 км перегона „Тракторстрой — Чурилово“, около шести часов вечера зацепились за сцепку последнего вагона электропоезда „Челябинск — Каменск-Уральский“ и проехали так до станции Чурилово. Во время пути один из подростков снимал свою поездку на видео», — рассказали в транспортной полиции.

Личности рисковых «документалистов» были установлены. В отделении по делам несовершеннолетних с нарушителями и их законными представителями побеседовали, кроме того, родителям выписали штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

С начала 2025 года сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте установлено девять несовершеннолетних, осуществивших проезд в неприспособленных для проезда пассажиров местах: на подножках, крышах вагонов или зацепившись за выступающие конструктивные части поезда.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что двое подростков, поддавшись нездоровым трендам, прокатились на грузовом составе от Челябинска до Муслюмово.