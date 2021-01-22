Двух шарпеев бросили замерзать у дерева в лесу Кыштыма

На пару четвероногих наткнулся собаковод во время прогулки с питомцем

Недалеко от Сугомака собаковод сегодня утром, 22 января, обнаружил двух собак породы шарпей. Пара животных, как выяснилось позже — кобель и сука, были привязаны к дереву на морозе. Рядом не было ни еды, ни подстилок. Жительница Челябинска Йулич Воробьевич (имя взято из аккаунта в соцсети) выложила пост с фотографией в группу «Бездомные животные Кыштым» во «ВКонтакте». Информагентству «Первое областное» девушка рассказала, что обнаружил привязанных к дереву собак ее родственник.

«Собак обнаружил мой свекор, он живет в Кыштыме и около Сугомака выгуливал свою собаку. Я, к сожалению, в Челябинске живу, поэтому решила разместить объявления. Свекор позвонил мне, так как я волонтер, спросил, что делать. Первым делом конечно же посоветовала отвязать. Но он не может к ним подойти, собаки лают и не подпускают его к дереву», — рассказала Йулич Воробьевич.

Она также добавила, что мужчина накормил собак, отметил, что аппетит у них отменный и поели они с удовольствием. После этого активисты начали поиск хозяев.

«Если не заберет (хозяин. — Прим. ред.), будем вынуждены обратиться в полицию. За это предусмотрено уголовное наказание как за жестокое обращение с животными. По нашей информации, собак привязали еще вчера. Я обратилась в местные приюты за помощью, откликнулись ребята из Озерска, но, к сожалению, забрать к себе не могут. Таким собакам нужна теплая передержка, ее никто предоставить не может», — добавила волонтер.

В комментариях к посту откликнулась и еще одна жительница Кыштыма. Елена Трунова в привязанных к дереву шарпеях разглядела потомство своей собаки. Женщина пообещала в обеденное время отправиться на место и попробовать вызволить невольных узников мороза. Судя по комментариям под постом, которые появились не так давно, заводчице шарпеев удалось «договориться» с брошенной парочкой.

«Выдыхаем, собаки на передержке, подлечат, и будем надеяться, что найдут дом», — написала Наталия Власова.

Несмотря на то что часть комментаторов старалась верить в лучшее и до последнего не допускала мысли, что семья шарпеев стала жертвой предательства человека, действительность оказалась жестокой.

«Огромное спасибо всем, кто обратил внимание на пост про шарпеев. Общими усилиями мы нашли хозяина собак. К сожалению, человек привязал своих питомцев к дереву осознанно. Думаю, что в причинах может разбираться полиция. Шарпеев забрала к себе заводчица. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написала Йулич Воробьевич после того, как собак освободили из морозного плена.

Сейчас шарпеи находятся у Елены Труновой. Они действительно оказались потомством ее породистой собаки. Женщина в обеденный перерыв выехала на место, указанное волонтерами, чтобы забрать собак домой.

«Подошла, но, конечно, перчатки надела и кормом задобрила. Маленько один порычал на меня мальчишечка, но ничего. С кормом подошла: „Цыц!“ — и все. Еле распутала их, они там запутаны были сильно, все в земле, в песке, видимо, рыли себе там, выпутаться хотели. Все грязные были, посадила в машину, поехали домой, по дороге начала девочкам писать, что надо пристраивать их, потому что у меня 3 шарпея дома, они бы их приняли не очень ласково», — рассказала ИА «Первое областное» Елена Трунова.

Заводчица, спасшая шарпеев, прекрасно знает их хозяйку, но общаться с ней не хочет. Говорит, что «не о чем с ней говорить». Волонтеры уже нашли новый дом мальчику, на звание хозяев шарпея-девочки уже тоже есть кандидаты. Сегодня вечером Елена увезет ее в новый дом.

Напомним, после новогодних праздников зоолюбителей всей России потрясла история шарпея по кличке Грей, которого хозяйка также бросила на морозе, привязав к дверной ручке ветклиники. Его судьба уже сложилась хорошо и он нашел новый дом.

Паре собак из Кыштыма могло повезти меньше. Если бы не случайный собаковод, гулявший в лесу с питомцем, четвероногие могли замерзнуть насмерть.